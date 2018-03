Libra: tu Ángel de la guarda te guía para que sanes y armonices tu vida

Palabra clave: innovación.

Número de suerte: 005

Amiga con problema personal. No le tengas miedo al amor. Logras acuerdos. Oportunidad en lo económico. Llamadas importantes. Algunas amistades se van de tu lado. Algo bueno surge de lo malo. Nuevos sentimientos. Pendiente con cuenta bancaria.

Trabajo: no te dejes manipular. Hombre joven se acerca a ti para ofrecerte un negocio. Hermano que te busca.

Salud: estrés.

Amor: Inicias tus estudios. Tendrás las energías que necesitas. Derrotas lo que te hace sufrir.

Parejas: te llaman por una ayuda de un amigo. Sales de un lugar donde estabas detenido. Cambio en tu rutina.

Solteros: descanso o reposo que tendrás que tomar. Cancelas un dinero de facturas atrasadas.

Mujer: alegrías por pagos. Cambios en tu casa compras. Iras a un lugar que te gusta. Regalos.

Hombre: cuídate de personas de tu entorno familiar que no te quieren. Dejaras el pasado.

Consejo: tu Ángel de la guarda te guía para que sanes y armonices tu vida.