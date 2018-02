Lista de ganadores de la 71 edición de los Premios BAFTA

LONDRES.- “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”, del inglés Martin McDonagh, se erigió hoy como la triunfadora de la 71 edición de los premios BAFTA del cine británico al ganar cinco galardones: mejor película, película británica, actriz, actor secundario y guion original.

La lista completa de ganadores es la siguiente:

-Mejor película:

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

-Mejor director:

Guillermo del Toro (“The Shape of Water”).

-Mejor actor:

Gary Oldman (“Darkest Hour”).

-Mejor actriz:

Frances McDormand (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

-Mejor actor secundario:

Sam Rockwell (“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”).

-Mejor actriz secundaria:

Allison Janney (“I, Tonya”).

-Mejor interprete revelación:

Daniel Kaluuya (“Get Out”).

-Mejor guion original:

Martin McDonagh, por “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

-Mejor guion adaptado:

James Ivory, por “Call Me by Your Name”.

-Mejor película británica:

“Three Billboards Outside Ebbing, Missouri”.

-Mejor película de habla no inglesa:

“The Handmaiden” (Corea del Sur).

-Mejor documental:

“I Am Not Your Negro”.

-Mejor película de animación:

“Coco”.

-Mejor corto británico:

“Cowboy Dave”.

-Mejor corto de animación:

“Poles Apart”.

-Mejor director, guionista o productor británico novel:

Rungano Nyoni, por “I Am Not A Witch”.

-Música original:

Alexandre Desplat, por “The Shape of Water”.

-Sonido:

Richard King, Gregg Landaker, Gary A. Rizzo y Mark Weingarten, por “Dunkirk”.

-Fotografía:

Roger Deakins, por “Blade Runner 2049”.

-Diseño de vestuario:

Mark Bridges, por “Phantom Thread”.

-Efectos visuales:

Gerd Nefzer y John Nelson, por “Blade Runner 2049”.

-Maquillaje y peluquería:

David Malinowski, Ivana Primorac, Lucy Sibbick y Kazuhiro Tsuji, por “Darkest Hour”.

-Montaje:

Jonathan Amos y Paul Machliss, por “Baby Driver”.

-Diseño de producción:

Paul Austerberry, Jeff Melvin y Shane Vieau, por “The Shape of Water”.

-BAFTA honorario: Ridley Scott.

BAFTA a la mayor contribución al cine británico: The National Film and Television School (NFTS).