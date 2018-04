Los latinos triunfan en la música y seguirá creciendo su influencia

Oradores hoy en la segunda jornada de la Conferencia de Billboard a la Música Latina, que se celebra desde el martes en Las Vegas (EE.UU.), los artistas pusieron de relieve el auge que vive la música latina y resaltaron que ellos no escatiman compartir su experiencia y conocimiento con los jóvenes talentos.

“No puedes dejar que te digan qué hacer con tu carrera. Hay que trabajar muy duro, esa es la base de todo, pero además tienes que aprender esto: Como artista tienes que invertir en ti mismo, en tu gente, en tu equipo de trabajo”, aseveró Pitbull durante su ponencia.

El estadounidense de origen cubano, cuyo verdadero nombre es Armando Christian Pérez, manifestó que aunque siempre ha sido independiente ahora lo es en términos prácticos y legales, pues maneja personalmente la distribución de su música en el mercado anglosajón.

“Inviertan en ustedes”, enfatizó el cantante, con más de 17 años de carrera y uno de los cantantes más populares de la escena latina con una mezcla de pop, rap, electrónica y ritmos caribeños y que ha triunfado gracias a canciones como “Timber”, “Fireball” o “Time of Our Lives”.

“Hay que formar a los jóvenes para que puedan tomar decisiones educadas”, señaló el músico, quien ha fundado una red de 10 escuelas que empezó en el barrio de la Pequeña Habana, en Miami, donde creció, y que ya se ha extendido a otras ciudades del país.

Como representante de la nueva generación de artistas latinos que despuntan en la escena internacional, el colombiano Juan Luis Londoño, Maluma, de 24 años, asegura que también quiere apoyar nuevos talentos.

“El pastel es muy grande y hay un pedazo para todos, hay que compartirlo”, dijo en su charla durante esta conferencia, que es una antesala a la entrega este jueves de los premios Billboard latinos en esta ciudad de Nevada.

Como Pitbull, el joven cantante puso de relieve la necesidad de dedicar mucho esfuerzo y tiempo para sobresalir en este mundo, además de estar abierto siempre a las nuevas tendencias.

Aseguró en ese sentido que no se identifica con un sólo género y que el suyo es el “género Maluma”, el cual incluye reggaeton, trap, baladas, y hasta música tropical, sonidos que harán parte de su próximo proyecto discográfico y de su gira F.A.M.E.

“Fe, Alma, Música y Esencia, eso significa y eso soy yo, lo que quiero transmitir con mi música”, explicó, en alusión a al que será su tercer disco de estudio.

El colombiano reconoce que sus contribuciones con artistas como Shakira y Ricky Martin le han valido nuevos espacios y oportunidades para seguir creciendo y asegura que el siguiente paso será cantar con grandes que cantan en inglés como Justin Timberlake o Adam Levine.

“Siempre quise hacer duetos con grandes artistas latinos, y ahora que lo he conseguido, que he logrado ese sueño, quiero seguir hacia adelante y por qué no, pensar en grabar con esos otros artistas que admiro”, manifestó el de Medellín.

“La semana de la música latina”, como se ha rebautizado la Conferencia Billboard, reúne en Las Vegas a algunos de los principales representantes de la música latina, incluyendo a artistas, productores, ejecutivos de mercadeo y discográficos, publicistas y público en general.

En estos dos días los artistas han coincidido en que la unidad entre los exponentes de la música urbana era un ejemplo a seguir y consideraron que ha sido uno de los factores detrás de la revolución que ha impulsado en la música en español.

Esta conferencia de dos días dará paso el jueves a la entrega de los premios Billboards latinos, en un espectáculo que contará con las actuaciones de artistas como Jennifer López, Chayanne y Karol G, entre otros.