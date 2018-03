Los Óscar ofrecen concierto homenaje a bandas sonoras nominadas

El evento, que tuvo lugar en el Walt Disney Concert Hall, sirvió, además, para rendir tributo a composiciones del séptimo arte a través de temáticas como el sonido del hogar (“Amarcord”), del amor (“Il Postino”), del miedo (“Halloween”), de las persecuciones (“Bullitt”, con dedicatoria al presente Lalo Schifrin) y del coraje (“Malcom X”, con Terence Blanchard a la trompeta).

La selección de temas, que acompañaban a imágenes de clásicos del celuloide, fue a cargo de los gobernadores de la Academia Michael Giacchino, Laura Karpman y Charles Bernstein, que dijeron a Efe que esperan que este acto pueda tener continuidad cada año.

“Nos encantaría, creo que es algo que el público no tiene a menudo y que puede disfrutar enormemente”, declaró Giacchino, que añadió que además es “una oportunidad de valorar el trabajo hecho por los nominados y de rastrear en nuestros archivos para recordar obras previas”.

“Escogimos un grupo de bandas sonoras que no se escuchan a menudo y que son maravillosas, internacionales y diversas, una misión fundamental para la Academia. Tratamos de elaborar la mejor fiesta musical posible”, apuntó Karpman.

La primera parte del concierto se dedicó a echar la vista atrás a esas composiciones del pasado, con introducciones a cargo de A.R. Rahman, la actriz Daniela Vega (“Una mujer fantástica”), Michael Abels, Michelle Rodriguez y Ava DuVernay.

La segunda mitad se volcó en las composiciones nominadas, que fueron presentadas por parte del mexicano Guillermo del Toro, Paul Thomas Anderson, Rian Johnson, Christopher Nolan y Martin McDonagh, los directores de las películas que lograron la candidatura en esa categoría.

Así, llegó el turno de escuchar las bandas sonoras de “Dunkirk” (Hans Zimmer), “Phantom Thread” (Jonny Greenwood), “The Shape of Water” (Alexandre Desplat), “Star Wars: The Last Jedi” (John Williams) y “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” (Carter Burwell).

“En ‘Dunkirk’, Chris Nolan siempre fue por delante de mí, constantemente. No es un dictador, pero sentía que controlaba todas las notas que tocaba. Sentía que él estaba tocando el piano conmigo. Fue realmente una colaboración. Creo que fusionamos imagen y sonido como nunca antes”, explicó Zimmer a Efe.

“Mi trabajo no es hacer lo que él quiere o espera, sino sorprenderle. Nos gusta exigirnos mutuamente. Me hace mejor compositor”, valoró

A su vez, Desplat, que parte como favorito para alzarse con el Óscar este domingo, comentó a Efe que trabajar con del Toro fue “dulce y maravilloso”.

“Sabe lo que quiere pero no da órdenes estrictas. Confía en tu habilidad para sorprenderle y traer ideas que no esperaba. Las compartimos y elige. Ha sido una de mis mejores experiencias como compositor”, indicó el francés.

Por último, Burwell, que disfruta de su segunda candidatura a los Óscar, declaró a Efe que esta era una oportunidad única “para educar a la gente sobre la música en el cine”.

Asimismo, valoró su tercera colaboración con McDonagh.

“Vimos la película juntos y hablamos sobre algunos aspectos concretos. No teníamos ni idea del tipo de música que debía acompañar a la historia. Así que me recluí y me torturé hasta conseguirlo, pero en el proceso le consulté varias veces. Confía mucho en mi inspiración y es de agradecer, porque no siempre ocurre”, manifestó.

La 90 edición de los Óscar se celebrará este domingo en el Teatro Dolby, de Hollywood (California).