Messi revela la verdad sobre su estatura

REDACCIÓN DEPORTES.- En una reciente entrevista con el programa ‘La Cornisa’, de América TV, el legendario futbolista Lionel Messi reveló que un tratamiento le ayudó a alcanzar su estatura, 1,70 metros. Según relató el jugador del FC Barcelona, desde temprana edad empezó a recibir inyecciones de hormonas de crecimiento.

“Empecé con el tratamiento en las piernas. Una vez por noche. Iba cambiando primero una pierna y después la otra. Empecé con doce años, once o doce años. Y no me impresionaba”, confesó el jugador, que añadió que al principio sus padres le inyectaban la hormona, pero luego aprendió a hacerlo él mismo.

“Al principio me la ponía mi mamá, me la ponía mi papá, de noche. Hasta que aprendí y fui haciéndolo solo. La verdad que era una agujita muy chiquita, era tipo una lapicera donde tiene una agujita chiquita, te metías y le cargabas la cantidad que tenía que pincharme y no, no me dolía y ya era algo rutinario que tenía que hacer y lo hacía con normalidad”, reveló el futbolista argentino.

El sueño de Messi en Rusia

En la misma entrevista, Messi admitió estar muy ilusionado con el Mundial Rusia 2018: “Sueño con jugar la final y poder levantar la Copa. Cada vez que llega un Mundial se hace más fuerte”.

Asimismo, el futbolista reconoció el dolor que le supuso perder la final en 2014: “Por eso el llanto de 2014. Sabemos lo difícil que es ganar una Copa del Mundo, y quedar tan cerca es muy doloroso. Estuvimos muy cerca de conseguir ese sueño”.