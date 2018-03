Piscis: lo mejor es la comunicación para aclarar las cosas

Palabra clave: comprender.

Número de suerte: 120

Proyecta bien tus metas. Asistes a un evento y eres la persona principal. Es el momento de meditar. Caminos abiertos a un viaje. Deja de ser tan negativo. Decisiones apresuradas. Reuniones solución a situaciones económicas. Familiar que te busca. Sueños. Deseos de tener un hijo.

Trabajo: No te sientes seguro de lo que haces. Es el momento de recoger todo tu trabajo.

Salud: tos muy fuerte revisar.

Amor: no discutas por problemas que no te incumbe. Vences una situación familiar y hay reconciliación.

Parejas: preocupación ya que consigues empleo pero no tienes el dinero por gastos. Adelante si consigues lo que buscas. .

Solteros: indecisiones. Te sientes detenido en un punto. Oscuridad. Abre bien los ojos.

Mujer: Tendrás encuentro con personas extranjera. Logras equilibrar la familia por disgusto de alimentos.

Hombre: mudanzas. Cambio seguro. No regales tu suerte. Alguien te quita lo tuyo pero eres el único culpable.

Consejo: lo mejor es la comunicación para aclarar las cosas.