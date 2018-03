Primer móvil de cámara triple y otros 6 clics tecnológicos en América

COLOMBIA.- Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América:

1.UBER ACCIDENTE

Uber logra acuerdo con familia de víctima de atropello de vehículo autónomo

La tecnológica Uber llegó a un acuerdo con la familia de Elaine Herzberg, la mujer que murió en Tempe (Arizona, EE.UU.) tras ser atropellada por un vehículo autónomo de esa firma el pasado 18 de marzo. Abogados de los familiares indicaron a Efe de manera escueta que el caso estaba “completo y resuelto”, con lo que se evitó una batalla legal, aunque detuvo las pruebas de la tecnología.

2.MICROSOFT EMPRESA

El vicepresidente ejecutivo de Windows abandona Microsoft

El vicepresidente ejecutivo de Windows, Terry Myerson, abandonó Microsoft dentro de una reorganización de la compañía que incluye la creación de dos divisiones centradas en experiencias y dispositivos, por un lado, y la nube y plataformas de Inteligencia Artificial, por otro. Myerson se había incorporado al gigante informático hace 21 años y estaba al frente de Windows desde 2013.

3.FACEBOOK FILTRACIÓN

Facebook cambia opciones de privacidad tras polémica filtración

Facebook, que en los últimos días ha sido objeto de numerosas críticas por la supuesta filtración masiva de datos personales de millones de usuarios, anunció que cambiará la configuración de su página inicial para facilitar la privacidad y seguridad. Las nuevas medidas globales permitirán a sus usuarios gestionar todas sus preferencias desde un único acceso o revisar y descargar toda la información que la red social ha recopilado sobre ellos.

4.APPLE NOVEDADES

Apple lanza iPad compatible con lápiz digital a precio reducido para escuelas

La tecnológica Apple presentó una nueva tableta iPad compatible con lápices digitales y que estará disponible a precio reducido para escuelas y estudiantes, con la que busca plantar cara a sus rivales en el mercado educativo. En un evento en Chicago, la firma reveló que actualizó su modelo de 9,7 pulgadas con un sensor táctil de más resolución, que permite un uso mejor del Apple Pencil.

5.HUAWEI NOVEDADES

Huawei revela el primer móvil de cámara triple de la industria

El gigante chino Huawei desveló su nueva familia de teléfonos inteligentes de gama alta “P20”, cuya versión Pro incluye por primera vez en la industria tres cámaras traseras. El consejero delegado de Huawei, Richard Yu, presentó el nuevo equipo, que cuenta con una pantalla OLED de 6,1 pulgadas, 128 GB de almacenamiento, 8GB de RAM y la innovadora cámara triple trasera de 40 megapíxeles, así como una frontal de 24.

6.CIBERATAQUE UNDER ARMOR

Ciberpiratas accedieron a datos de firma deportiva Under Armour

La firma de ropa y accesorios deportivos Under Armour reconoció que hubo un acceso no autorizado a sus bases de datos que afectó a unos 150 millones de usuarios de una de sus plataformas de internet. La compañía, con sede en Baltimore (EE.UU.), aclaró que la información a los que tuvieron acceso los piratas no incluye números de tarjetas de crédito, de carnés de conducir o de Seguridad Social.

7.ORACLE GOOGLE

Corte da razón a Oracle en litigio contra Google

La Corte de Apelaciones para el Circuito Federal de EE.UU. determinó que Google utilizó injustamente el código de programación Java al desarrollar su plataforma Android y dio así la razón a la firma Oracle, que le interpuso una demanda multimillonaria por derechos de autor en 2010. Oracle denunció hace ocho años por unos 9.000 millones de dólares a Google por usar ese software.