Pro Consumidor informa de alto cumplimiento de ofertas en Black Friday

El 91.8% de los establecimientos inspeccionados en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo durante el Black Friday o “Viernes Negro” cumplieron con la realización de una publicidad veraz y responsable al comercializar sus bienes o servicios a los consumidores, superando así las practicas incorrectas de años anteriores donde hubo publicidad engañosa.

Así lo dio a conocer el Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, Pro Consumidor mediante un informe emitido por la entidad que señala que el 8.2 % restante de los comercios verificados se detectaron no conformidades durante las ventas, ya que no especificaban el plazo de inicio y finalización de la ofertas, si los impuestos estaban incluidos o no, precios en dólares y algunos artículos ofertados no estaban disponibles en las tiendas.

Resaltó que el nivel de cumplimiento es producto de la promoción de las buenas prácticas comerciales que viene realizando Pro Consumidor con los proveedores de bienes y servicios del país y el monitoreo constante en los centros comerciales.

“Desde siempre hemos entendido que educar a los proveedores es símbolo de ganancia, ya que orientar sobre los lineamientos que deben seguir para hacer publicidad responsable y que no se violente los derechos del consumidor, se refleja en actividades comerciales de esta índole.

En otro orden, indicó que los comercios que no cumplieron serán sometidos a las sanciones correspondientes, por infringir las disposiciones establecidas en cuanto a materia de publicidad en la venta y adquisición de bienes y servicios.

Presencia masiva

La directora de Pro Consumidor indicó, que la presencia masiva en los centros comerciales, la educación previa y el acompañamiento constante a los consumidores a través de diferentes medios y espacios como las redes sociales, los medios de comunicación, las visitas a diferentes sectores, jugó un papel preponderante en el acatamiento de las ofertas por parte de los proveedores.

En ese sentido, expresó que las charlas de orientación a los consumidores, la inducción a comerciantes sobre la publicidad engañosa y otras medidas previas y durante el Black Friday, aportaron para que los consumidores realizaran compras inteligentes.

Dijo que el operativo “Todo lo que Compres en el Viernes Negro tiene Respaldo” se cientos de volantes con alusión a esta celebración fueron entregados a la población, con recomendaciones prácticas de compras y con la difusión de sus derechos y la protección de sus intereses económicos.

“La institución en celebraciones donde los niveles de compra tienden a incrementarse despliega un enorme personal en las principales plazas comerciales en todo el país, para orientar a los compradores sobre sus derechos, con el objetivo de que los consumidores hagan un mejor uso de sus recursos y adquieran mejores bienes y servicios”, agregó Del Castillo.