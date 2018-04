Protestan por bloqueo de Telegram en Moscú

MOSCÚ.- Miles de personas se concentraron hoy en la céntrica avenida Sájarov de Moscú en una protesta contra el bloqueo del servicio de mensajería por internet Telegram, prohibido por decisión judicial tras negarse a entregar a las autoridades rusas las claves para descifrar sus mensajes.

“Miles de jóvenes progresistas participan en el mitin en Moscú, pese a las colas en los detectores de metales” colocados por la policía que hay que atravesar para acceder a la marcha, escribió hoy en su Telegram el fundador del servicio, Pavel Dúrov.

El empresario ruso que también creó la red social Vkontakte, la mayor de toda Europa, cree que “Rusia está en una encrucijada” en la que se decidirá si la libertad en internet es innegociable en este país.

“El futuro de internet está en vuestras manos. Hay quién dirá que la concentración no va a cambiar nada, pero no es así. Rusia está en una encrucijada. Todavía no se ha adoptado una censura total. Si no se hace nada, Rusia perderá Telegram y otros servicios populares”, dijo Dúrov.

A la manifestación, convocada por el desconocido Partido Libertario de Rusia, se han sumado algunos de los líderes más destacados de la oposición extraparlamentaria, entre ellos Alexéi Navalni, el mayor crítico del Kremlin y del presidente ruso, Vladímir Putin.

El regulador ruso de las comunicaciones, Roskomnadzor, ha bloqueado en los últimos días decenas de millones de direcciones IP con el objetivo de impedir el funcionamiento de Telegram, en cumplimiento de la sentencia judicial que ha prohibido el servicio de mensajería.

En su empeño de hacer caer todos las direcciones IP en las que se refugia Telegram para evitar su bloqueo, Roskomnadzor ha perjudicado a millones de usuarios y a decenas de grandes compañías de internet como Google, Apple y Amazon.

Los internautas rusos se quejan en masa de problemas para acceder y usar con normalidad la web de Amazon, servicios de Google como Youtube, Gmail, Google Play y Google Drive, y la tienda digital de aplicaciones AppStore de Apple, entre muchos otros.

Incluso la multinacional rusa Yandex, líder en el mercado nacional de tecnologías de la información, ha criticado con dureza la campaña para bloquear Telegram.

“El mercado ruso solo puede desarrollarse en condiciones de competencia abierta. La falta de libertad y de elección es la consecuencia más peligrosa del bloqueo”, ha advertido la directora de relaciones públicas de Yandex, Ochira Mandzhíkova.