Pujols dice estar en su mejor forma de cara a iniciar la nueva temporada

ARIZONA.- El toletero dominicano Albert Pujols, primera base de los Angelinos de Los Ángeles, asegura que se encuentra en plena forma física para iniciar la temporada de las Grandes Ligas.

Para el dominicano, 10 veces All-Star, la temporada pasada fue la peor en su carrera porque se vio limitado por las lesiones a las que tuvo que enfrentarse y que le impidieron rendir al nivel que todos esperaba de él.

En el 2017 pegó sólo 23 cuadrangulares, remolcó 101 carreras, tuvo promedio de bateo de .241, mientras que su OPS fue el peor de su carrera, con .672, algo que no favoreció a las aspiraciones del equipo de estar en los playoffs.

“Eso fue el año pasado. Es el número (promedio de bateo), en el que ustedes se enfocan”, comentó Pujols. “A pesar que no tuvo su mejor desempeño si hubo cosas de interés y de valor”.

El toletero indicó que “este es un nuevo año para mí. Ni siquiera recuerdo lo que sucedió el pasado, con las excepción de las cosas positivas”.

Pujols, de 38 años, dijo que incluso ya se encuentra en su peso ideal luego de reducir 15 libras (siete kilogramos), aunque no quiso decir cuánto pesa actualmente.

Mientras que el toletero piensa regresar a cubrir la primera base, el equipo está considerando que comparta la posición de bateador designado con el novato recientemente adquirido el japonés Shohei Ohtani.

Dijo que los dos entrenaron en una práctica de bateo la semana pasada.

“Le di un par de palabras de sabiduría. Sé que va a ser un poco diferente la situación debido a la barrera del idioma, pero le dije que él sabe jugar al béisbol. Sólo tiene que salir y hacer lo que sabe”, indicó.

Sobre si se siente en forma para formar equipo con el japonés, dijo que “me siento contento de tener una temporada baja normal, sin tener que ir a terapia física. Simplemente he ido al gimnasio y me he preparado para los entrenamientos de primavera. Puedo decir que estoy en mi mejor estado físico”, agregó el toletero dominicano.

A Pujols le quedan cuatro temporadas de su contrato de 10 años que los Angelinos le ofrecieron como agente libre.

El dominicano, que ganará 27 millones en la temporada del 2018, está a 32 imparables para llegar a los 3.000 en su carrera.

“Es una marca increíble. Estoy consciente de que está cerca, de que puedo alcanzarla, pero en realidad no juego para eso, sino para ayudar al equipo a que sea mejor y logre triunfos”.

Agregó que “juego para poner anillos en mis dedos, y no he tenido uno en siete años. Afortunadamente, estoy seguro que éste puedo obtener uno”.

Fuente: NoticiasSIN