Recomendaciones tecnológicas para la Semana Santa

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Seguramente muchos se están preparando para sus vacaciones de Semana Santa, pero antes de que organicen todo es bueno tomar apunte sobre estas recomendaciones tecnológicas de la Semana Mayor.

Antes de salir de su casa revise bien el sistema de alarma y cámaras de seguridad para evitar que los ladrones penetren hasta su hogar, otro aspecto a tomar en cuenta es descargar contenido tanto en Netflix como en Spotify para que esté disponible sin conexión a internet, de esa manera evitará que su paquete de datos se vea severamente afectado, si va al interior también es recomendable descargar el mapa de su posible trayecto en Google Maps, además de ahorrar su plan de datos, le permitirá saber el punto exacto donde se encuentra aunque no haya cobertura de la red celular, en caso de que no esté seguro sobre el tiempo que va a durar para llegar a su destino, ponga a cargar los dispositivos que pueden recargar sin estar conectados a la corriente directa.

Si usted es de las personas que suelen olvidar las cosas, prepare una lista en Google Trips para que antes del viaje le recuerde todo lo necesario para que su salida sea muy placentera, algo muy importante, aquellas personas que poseen celulares resistentes al agua y el polvo deben recordar que los equipos no pueden ser sumergidos a una profundidad superior a los 1.5 metros en una piscina, con una duración no mayor a los 30 minutos, aclarando además los fabricantes de esos dispositivos no dan garantía alguna si son introducidos al agua salada o si reciben fuertes corrientes con mucha presión, y hablando del celular, eviten que estos dispositivos se expongan a altas temperaturas mientras se cargan ya que en casos extremos pueden producir un incendio, como tampoco puede conectarlos a su cargador debajo de una almohada o sabana que impida la ventilación.

Si tiene alguna dificultar en la carretera descargue la aplicación del Ministerio de Obras Públicas para recibir asistencia vial, es gratis y está disponible en el sistema operativo de Android, otra bastante interesante es la del Centro de Operaciones de Emergencias, Alerta COE donde además de enviar reportes sobre los eventos que afectan las provincias, se tiene información sobre los boletines de este organismo sobre accidentes de tránsito o fenómenos que pongan en riesgo la vida de los ciudadanos, todo esto sin dejar a un lado la aplicación de la Policía Nacional que lleva por nombre TuPoliciaAPPRD que incluye un botón de pánico para la violencia de género, información sobre los destacamentos cercanos y reportes directos sobre actividades sospechosas o actos delictivos.