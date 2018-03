¿Red social? Snowden definió a Facebook de otra manera

REDACCIÓN.- La decisión de Facebook de suspender la cuenta de un empleado de la consultora Cambridge Analytica volvió a poner a la red social en el centro de la tormenta.

En especial, luego de que el extrabajador de la Agencia de Seguridad Nacional de EE.UU. (NSA, por su sigla en inglés), Edward Snowden, arremetiera contra ella.

“Las empresas que hacen dinero recopilando y vendiendo registros detallados de vidas privadas alguna vez fueron descritas como ‘compañías de vigilancia’”, escribió Snowden en su cuenta de Twitter, en la que agregó: “Su cambio de nombre a ‘redes sociales’ es el engaño más exitoso desde que el Departamento de Guerra se convirtió en el Departamento de Defensa”.

La crítica de Snowden llegó luego de que Facebook suspendiera el acceso a la plataforma de la consultora Cambridge Analytica, debido a que uno de sus empleados, Christopher Wylie, denunció que habían obtenido de manera ilegal datos personales de más de 50 millones de usuarios ―que según la red social no fueron “destruidos”― para apoyar la campaña presidencial de Donald Trump, publicó el diario The New York Times.

Sin embargo y pese al descargo de la empresa, para Snowden es la compañía fundada por Mark Zuckerberg la que debe responsabilizarse de esta situación y no la consultora. “Facebook hace su dinero explotando y vendiendo detalles íntimos sobre la vida privada de millones de personas, mucho más allá de los escasos detalles que publica voluntariamente. No son víctimas. Son cómplices”, concluyó.