Registros de entrada y salida de las personas extranjeras en el país – DRA. CARMEN HERRERA

Cada nación es responsable de controlar la entrada y salida de extranjeros en su país, en ese orden la República Dominicana, se apoya en la norma Migratoria correspondiente, Ley General de Migración No. 285-04, vamos a citar y comentar de acuerdo a nuestro mejor criterio algunas de esas responsabilidades de la Dirección General de Migración, las cuales están planteadas en el artículo No. 6 de la referida Ley 285-04.

Controlar la entrada y salida de pasajeros del país; es el primer mandato del referido artículo 6, en este orden podríamos decir que dicho control se efectúa con el pasaporte de identidad de la persona, boleto aéreo así como el boarding pass (tarjeta de acceso a bordo), una vez verificados estos documentos los oficiales de migración proceden a exigir el pago correspondiente a la estancia en el país del extranjero, la cual se controla mediante el segundo mandato del señalado artículo, que se refiere a llevar el registro de entrada y salida del país de pasajeros nacionales y extranjeros; en cuanto a esta segunda parte los oficiales verifican el sello correspondiente a la última entra al país del extranjero, pero resulta que si estamos hablando de un ciudadano Americano, que ya renovó su pasaporte, este no contará físicamente con su antiguo pasaporte, por lo tanto si no posee tarjeta de turista no habrá manera de parte del ciudadano extranjero de como demostrar al oficial cual fue su última fecha de entrada al país. Es justo en ese momento cuando la Dirección General de Migración deberá demostrar su capacidad de control, sobre el registro de entrada y salida del país de pasajeros nacionales y Extranjeros, control este que debería tener en el sistema y en ese momento hacer la verificación y proceder a ordenar el cobro de la estancia correspondiente, pero lamentablemente no es así.

Recientemente observamos el caso de un menor de edad, quien viajaba en compañía de su madre y no poseía su antiguo pasaporte, por tal motivo no le fue aplicado el cobro de su

estancia, y se le impidió salir del país. Este lastimoso incidente se complicó aún más, pues se trató de una persona vulnerable, menor de edad con una condición especial y en graves problemas de salud, esta historia ahora recorre el mundo en las redes sociales, dejando muy mal situada a la Dirección General de Migración, y al país, pues además de no poseer el registro de entrada y salida de los extranjeros en el sistema computarizado, tampoco dispuso de un personal capacitado para advertir frente al tipo de caso que estaba, finalmente consideramos que, establecido el registro de entrada y salida se podrá efectuar el cobro de la estancia sin dificultad alguna y así evitaríamos incurrir en violación a Derechos Fundamentales de las personas.

DRA. CARMEN HERRERA

Experta en Derecho de Familia y Migratorio

Email: cjhm30@gmail.com

Instagram: dracarmenherrera