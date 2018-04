Revelan el ‘smartphone’ que genera más beneficios

REDACCIÓN.- En el cuarto trimestre financiero de 2017 a nivel mundial las ganancias de los teléfonos móviles disminuyeron un 1% en comparación con el año anterior. Sin embargo, Apple logró aumentarlas el 1 %, estima una investigación de Counterpoint Research.

El reporte de la compañía recoge que, pese a que el iPhone X estuvo disponible solo durante dos meses de este periodo, este modelo “generó el 21 % de los ingresos de la industria total y el 35% de los beneficios” y agrega que el porcentaje probablemente continuará creciendo.

Además, en el ‘top 10’ de los ‘smartphones’ que más ganancias generaron en el cuatro trimestre figuran ocho modelos de Apple (iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6, iPhone 6S y iPhone SE). Solo hay en el selecto listado dos de Samsung (Galaxy Note 8 y Galaxy S8 Plus), que ocupan sexto y octavo lugar de la lista, respectivamente.

En suma, Counterpoint Research estimó que Apple sigue siendo la marca más beneficiosa en el mercado de los teléfonos móviles, al generar el 86% de las ganancias de la industria. Asimismo, hizo notar que los dispositivos de las generaciones de ‘smartphone’ más antiguos de Apple como iPhone 6 y 7 todavía recaudan más dinero que algunos de los modelos más recientes que funcionan con Android.

Según se reporta, el iPhone X generó en el cuatro trimestre cinco veces más ganancias que más de 600 dispositivos con Android de diferentes empresas juntos.