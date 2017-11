Sagitario 18/Nov/2017

Palabra clave: amor.

Número de suerte: 499

No permitas que otros se metan en tu vida cada cosa se respetas. Algo con un código o enumeración nueva no la olvides. Deja la tristeza si algo no es tuyo déjalo que se vaya. Nuevos nacimientos.

Trabajo: Cambios positivos en lo laboral. Vences los enemigos. Inicias estudios detenidos.

Salud: Evita sentarte en lugares poco higiénico.

Amor: Vences en un conflicto en la calle. Hombre adulto que te da concejo. Viaje a ciudades cercanas.

Parejas: La suerte y la prosperidad que llega a tu vida y te da los cambios positivos.

Solteros: nuevas inversiones. La estrella y sus constelaciones alumbran tu camino.

Mujer: Cuidado con enemigo oculto. Tu Ángel de la guarda te protege. Llamadas importantes.

Hombre: estás en tu mejor momento sentado en una silla de poder pero cuidado no la pierdas.

Consejo: Cuidado con las rabias.