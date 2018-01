Sagitario: deja el carácter impulsivo

Palabra clave: paciencia.

Número de suerte: 009

Amigos del pasado que te hacen una llamada. Algo en sitio de mercados. Salen energías negativas de tu vida, Deja lo que nada te da las cosas que quieres. Un nuevo empleo. Te entregan una tarjeta. Cambia la tristeza.

Trabajo: no te dejes engañar por personas negativas. Entregas un currículo en empresa extranjera.

Salud: tomar líquido.

Amor: hazte una limpieza espiritual. Encuentras el amor de tu vida en una reunión de un grupo político.

Parejas: no es el momento para discutir ni decidir algo que no es positivo para ninguno de los dos.

Solteros: funcionaran los negocios o la parte económica en este tiempo. Firmas un documento.

Mujer: recibes importantes informaciones en algo que investigas. Piensa bien lo que vas hacer con unos papeles.

Hombre: no seas impulsivo. Ayudas a una persona que necesita decir información importante.

Consejo: deja el carácter impulsivo