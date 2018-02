Sagitario: esfuerzos con buen resultados

Palabra clave: cambios.

Número de suerte: 311

Le pides ayuda a tu pareja o hijos para solucionar algo laboral. Participas con jóvenes. Adelante no importa que las cosas estén lentas pero son tuyas y se darán. Ten paciencia y concéntrate. Disfrute en sitio montañoso.

Trabajo: firmas nuevos contratos. Puertas abiertas no te detengas. Deja la actitud negativa.

Salud: malestar en la espalda.

Amor: ese amor esperado llega. Algo con una persona especial que no quieres aceptar.

Parejas: nuevas oportunidad que te dan organízate. Malestar de niños por algo que espera. .

Solteros: viaje y cambios en la rutina de tu vida. Recibes un dinero y cancelas deudas.

Mujer: no te metas en los problemas de los demás. Nuevos cambios y movimientos.

Hombre: hijo que te espera. Te organizas en una compra de mercancía. Algo con un vehículo.

Consejo: esfuerzos con buen resultados.