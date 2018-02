Sagitario: evita discutir

Palabra clave: religión.

Número de suerte: 257

No busques en la calle de lo que tienes en tu casa éxito y logros. Confianza en el amor. Distes lo que es tuyo a otros persona ya lo perdiste no busques nada. Firmas un contrato o convenio. Cuídate de la envidia.

Trabajo: debes dar una respuesta precisa a un jefe. Cuidado con la transacción comercial revisa.

Salud: hacer chequeo.

Amor: No recibes lo que esperas de personas queridas. Te sientes traicionado (a9 por alguien conocido.

Parejas: Cariño y atención que exige tu pareja y para la familia. Nuevas oportunidades.

Solteros: Triunfos y logros con un grupo. Cambios con algo de una persona en forma de pensar.

Mujer: Se termina algo y sientes que todo colapsa. Asume tu responsabilidad.

Hombre: Cambios en tu vida por lo laboral. negocio que será positivo para ti. Inicias una nueva vida comercial.

Consejo: evita discutir.