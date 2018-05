SAGITARIO: has caso omiso al pasado.  

Palabra clave: reparticiones.

Número de suerte: 436

No te enganches con el pasado y perdona. Nuevos cambios. Documentos que debes revisar. Compras y ventas. No repitas las cosas del pasado. Te sientes solo y vacío pero sal no estés encerrado. Debes ver que es lo que quieres en tu vida ya que la vida te lo da. Viajes favorable. Paseos en grupo.

Trabajo: estabilidad en tu trabajo y compañeros que confían en lo que haces o dices. Algo con decoraciones.

Salud: controla los nervios.

Amor: cuidado con amigo que te traiciona. Alguien cercano que te desea. Lagrimas pasajera.

Parejas: Una persona que te gusta y se te acerca. Compra de ropa de vestir. Te ganas un dinero en la lotería.

Solteros: No pierdas el tiempo en lo que quieres hacer es ya. Anímate con amigos y te encuentras con el pasado.

Mujer: Una persona que te busca y te ofrece una nueva oportunidad a tu vida escúchale.

Hombre: El amor se activa. La estabilidad será estable en algo que haces y tienes. Pendiente de hijo que llega.

Consejo: has caso omiso al pasado.