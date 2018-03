Sagitario: hazte un baño con esencias dulce y un girasol

Palabra clave: calma.

Número de suerte: 391

Cuidado con persona que te busca. Debes agradecerle a la vida por lo que tienes. Nuevas energías. Y limpiezas espirituales que le convienen a tu vida. Cuidado con una persona cercana que te traiciona. Acompañas a un familiar en una operación. Re participación de una herencia.

Trabajo: te sientes preocupado (a) por grupo que trabaja contigo y no puedes decirle que pasa.

Salud: sensación de ahogo.

Amor: No te sientas comprometida (o) con los amigos hazlo porque lo sientes y lo quieres hacer.

Parejas: el pasado llega a tu vida. Nuevos negocios. Deja el odio o las personas cercanas.

Solteros: Inicias estudios. Conoces a una persona muy humilde pero muy bella será importante en tu vida.

Mujer: mudanzas cambios. Nuevos caminos para tu vida. Matrimonio o algo con ello. Cambio de look.

Hombre: cuidado buscas la persona incorrecta. Algo con un carro. Te aprueban un crédito.

Consejo: hazte un baño con esencias dulce y un girasol.