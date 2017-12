Tu propio sentido personal del Sí mismo está bajo escrutinio bajo esta Luna en Capricornio, Sagitario. Tampoco proviene de otros. ¡Viene de ti! Has estado esperando un cambio por un tiempo, y has estado tan ocupado atendiendo las necesidades de otros que realmente no te has centrado en ti. La Luna en Capricornio te está enviando un poderoso mensaje. Usa la energía de Marte y Plutón hoy para poner acción en esas ideas. ¡Es hora de que brilles, Sagitario!