Sagitario: No maltrates a quien te quiere

Palabra clave: caminos.

Número de suerte: 158

Te sientes triste y decepcionado con un familiar. Deja el pasado sigue adelante. Nuevas ideas. Cancelas deudas. No asumas problemas de otros. Nuevas responsabilidades. Cambio de empleo. Te dan un crédito.

Trabajo: no perjudiques a nadie cuando hables hazlo por ti solo. Te cambian de lugar de empleo.

Salud: cuidar el dolor de espalda.

Amor: una mujer importante esotéricamente que te ayuda en lo que quieres lograr. Viaje por avión.

Parejas: el amor activado en tu relación. Sigue trabajando para que eso se mantenga.

Solteros: la rueda de la fortuna está a tu lado. Algo con un código que es importante.

Mujer: alguien del pasado que te busca. Mudanzas. Cambios. Firmas. Matrimonios.

Hombre: nuevos sentimientos. Dinero. La estrella de la fortuna contigo. Reposo necesario.

Consejo: No maltrates a quien te quiere.