SAGITARIO Palabra clave: Sabiduría

Número de suerte: 309

Fecha importante que no puedes dejar pasar. Haces muchas cosas delega a

otros. Vences una situación a tu favor. Caminos al amor. Nuevos negocios.

No dejes la casa regada. Movimientos. Cambios. Llamadas importante. Padre

de mal humor por la cantidad de personas en su casa. Caminos abiertos.

Trabajo: logros y triunfos en lo que estas iniciando. Alguien conocido te da

el apoyo necesario. El mundo en tus manos.

Salud: exámenes que hacer.

Amor: no regales el dinero. Recomendaciones de familiares. Te plantean un

negocio en una boda.

Parejas: no discutas en la calle. Alguien quiere que te vayas de un sitio. No

permitas que el amor se pierda.

Solteros: nuevas relaciones. Ten cuidado de noche en salida por

emergencia. Momento de progreso.

Mujer: veras en el camino a tu trabajo alguien del pasado. El mundo a tus

manos. Cierras un ciclo.

Hombre: celebraciones por logros en lo económico y personal. Cuídate de

personas que te quitan el amor de tu vida.

Consejo: escucha tu yo interno.