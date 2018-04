Sagitario: tienes  que adaptarte

Palabra clave: lealtad.

Número de suerte: 403

Sé más humilde. Debes hablar con la verdad. Te reconcilias con alguien especial. No te quedes en un solo lugar en sitio que no conoces. Hecho curioso con un envoltorio. Compites por una persona que te gusta pero luego no funciona. Ten mucha fe. Trata de dormir un poco más.

Trabajo: nuevos jefes. Cambios y cosas nuevas. Triunfos en los proyectos que estás trabajando.

Salud: Alergias

Amor: el tiempo cura las heridas. Algo con una flor blanca que te ayuda. Hecho curioso con unas flores que te regalan.

Parejas: Afrontas tus miedos y veras mejor las cosas. Alcanzas tus metas. Tienes que enfrentar un problema.

Solteros: Aceptaras algo en la relación. Debes hacer una limpieza en tu casa. Energías negativas en tu entorno.

Mujer: Debes tener más esperanza en lo que haces o quieres. Te consigues a personas del pasado con alegrías.

Hombre: diversión alegría placer en esta semana. Compra de ropa por evento especial. Despégate de lo terrenal.

Consejo: tienes que adaptarte.