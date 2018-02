Significado de los Cálculos Renales – Susana Wise

Si yo presento cálculos renales, significa que estoy viviendo un conflicto en el que siento estar gastando mucho dinero, me niego a perder más líquido (liquidez) y por lo tanto, taponeo la fuga de dinero. Claramente si ya he llegado al punto de crear cálculos, significa que llevo mucho tiempo descontento con la situación. Puede ser también un sentimiento de incapacidad de marcar territorio, y esto debido a celos o a situaciones de mucha envidia. Mientras más rígido sea yo, más probabilidad tengo de formar cálculos renales. El hecho de que yo no exprese mis verdaderas emociones y lo que en verdad pienso y siento, y todo este resentir siga en secreto, más fácil será desarrollar cálculos. La emoción biológica oculta: Miedo. Falta de confianza en mí mismo. Falta de previsión. #susanawise