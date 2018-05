Sistema que estafó a cientos de dominicanos en plataformas digitales resurge con nuevo nombre

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Otro sistema que promete ganancias extraordinarias llega a la República Dominicana, lo que antes se llamaba My Trader Coin y que estafó a cientos de dominicanos que invirtieron su dinero a través de plataformas digitales, resurge con un nuevo nombre “Money Free Club”, quienes ofrecen hasta 200% de ganancias del valor invertido.

Este servicio funciona bajo un esquema piramidal alegando que operan en las distintas bolsas de valores del mundo. Por la inversión de 100 dólares prometen devolver $200 en el transcurso de 10 días, por la suma de 300 ofrecen 60 dólares diarios y por 600 dólares prometen ganancias de 120 dólares diarios, en la trampa para sumar nuevos clientes, “Money free Club” ofrece dividendos adicionales por los clientes referidos y el 10% de lo que generen de manera grupal.

Es bueno que quienes ven este segmento sepan que esto es otra trampa y que no deben invertir en estos negocios que no son claros y donde nadie se responsabiliza por lo que pueda pasar ya que no cuentan con respaldo de ninguna institución financiera seria.

Pasando a otro tema interesante hace un tiempo recomendamos la aplicación AIR DROID la cual nos permite transferir archivos entre nuestra computadora de escritorio y nuestro celular, esta APP ahora presenta nuevas opciones bajo el nombre de AIR MIRROR que hacen posible podamos controlar otros dispositivos de forma remota, e incluso, habilitando el control táctil de los equipos que agreguemos en nuestra cuenta, de esta manera puedes manejar otro teléfono activando todas las aplicaciones, incluida la cámara, muchos usuarios pueden reactivar celulares en desuso como cámaras de seguridad, para ejecutar estos pasos deben instalar la aplicación en su computadora de escritorio para configurar algunos pasos que protegen su seguridad visitando Airdroid.com .

En la parte final de esta entrega les presento el video de un robot que se hizo viral en los Estados Unidos, una estudiante de Alabama tuvo que ser hospitalizada, pero esto no impidió que vía un vehículo robotizado y un IPad recibiera su diploma de graduación. Esto fue posible gracias a una compañía especializada en estos robots de telepresencia fundada en el año 2013.