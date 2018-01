Por: Susana Wise Píldora Mindfulness – El Efecto Pigmaleón en las empresas

Píldora Mindfulness – El Efecto Pigmaleón en las empresas

Por: Susana Wise – Psicoterapeuta – www.susanawise.com

El efecto Pigmaleón señala cómo las creencias que una persona tiene sobre otra pueden influir en su rendimiento: No esperamos lo mismo de una persona a la que consideramos perezosa o poco inteligente, que de una persona que tenemos por trabajadora o muy inteligente. Esto influye en el rendimiento de los equipos de trabajo y en las relaciones laborales. Como ilustración veamos el siguiente relato:

Un jefe entra en la oficina y se cruza con uno de los trabajadores, hacia el que siente una simpatía instintiva. Aunque no es consciente de ello, una imperceptible sonrisa se insinúa en su cara y habla en un tono amigable. Le propone algunas tareas interesantes y novedosas. Hasta este momento, el trabajador no tenia ningún pensamiento, ni a favor ni en contra del jefe, pero de forma casi imperceptible, ahora comienza a sentir cierta simpatía. De manera muy natural, en poco tiempo se da una situación de relación cooperativa y de motivación ante el trabajo, que repercutirá en una mejor consecución de los objetivos del trabajo.

En el departamento de al lado, el otro jefe tiene un mal día y está pasando por una situación complicada a nivel personal. El no se da cuenta, pero su malestar impregna el resto de áreas de su vida. Al entrar en la oficina, lo hace con un gesto adusto y un lenguaje corporal que transmite tensión. Un trabajador nuevo estrena su primer día de trabajo: aún no tiene una opinión formada del jefe porque no lo conoce. Al dirigirse a él por primera vez, con la cabeza y el ánimo en otro lugar, el jefe, con cara agria y tono imperativo, le asigna tareas muy por debajo de su capacidad.

El trabajador tiene más probabilidades de acabar encasillado en ese tipo de tareas, pues la relación de cooperación ha muerto antes de nacer. Al cabo de un corto tiempo, el jefe de este departamento comparte con sus colegas que “sabía que ese empleado no podía dar más de sí”, sin darse cuenta de que muchos signos que recibe el colaborador son creados por el jefe de forma velada incluso para él mismo.

“En el ámbito profesional, aunque te esfuerces, no eres lo que a ti te parece, sino lo que los demás piensan que eres”. Ferran Adriá