Tauro 14/Nov/2017

Palabra clave: inspiración.

Número de suerte: 623

Te prestan algo que le sacas provecho. Amigos que no te convienen. Independencia. Cierras un ciclo e inicias otro. Viaje pendiente que se te da. Muchas reuniones con buenas propuestas. Algo con electricidad.

Trabajo: Te cancelan un dinero. Nuevos cambios. La vida te da cosas nuevas. Se agradecido con quien te ayuda.

Salud: estrés.

Amor: Ten cuidado puedes necesitar de amigos. Cambios en tu salud. Alguien del pasado que llega a tu casa.

Parejas: Nuevas experiencia con negocio. Cambio en lo económico. Nuevas ideas. Riquezas.

Solteros: Debes valorar a quien está a tu lado. No tardes en decir lo que quieres de una persona.

Mujer: Te dan una alerta de algo en tu entorno. Mujer con dinero que te busca. Bendiciones de tus Ángeles.

Hombre: firmas un documento. No te apures deja que todo llegue. Hecho curioso con comida en la calle.

Consejo: libérate de los pensamientos negativos.