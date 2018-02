Tauro: Atiende a tu familia

Palabra clave: sorpresa

Número de suerte: 301

Piensa antes de hablar para evitar conflictos. Notaras que tienes mayor facilidad de comunicación. Debes seguir tu destino. Mudanza con familiares cercanos. Hecho curioso con un periódico. Preocupaciones por hijo.

Trabajo: cuidado con despidos o pérdida de empleo. Organízate ya que puedes perder el triunfo.

Salud: consulta con odontólogo.

Amor: te dolerá la respuesta de una persona. Hermano que necesita tu ayuda en problema personal.

Parejas: cambio de empleo. Te ofrecen un producto. Te vas a otras tierras de mucho frio.

Solteros: has las cosas que ofreces ya que no te darán lo que quieres. Nuevas relaciones.

Mujer: nuevos inicios. Algo con transferencia que te cancela un dinero por trabajo pendiente.

Hombre: compra de alimentos. Cambios en una mercancía. Te dan un regalo no esperado.

Consejo: Atiende a tu familia.