Tauro: Atiende a tu familia

Palabra clave: logros.

Número de suerte: 425

Te regalan flores que te gustaran. Algo con festejos que te tocara trabajar. Celebraciones que serás un invitado especial. Hecho con una figuro que mira hacia arriba. Cambio de moneda del extranjero.

Trabajo: aumento de sueldo. Nuevos beneficios. Caminos abiertos para otro empleo o cambio en el mismo.

Salud: cansancio.

Amor: no te angusties. No permitas que otros te manipulen. Nuevas aventuras.

Parejas: no estés haciendo las cosas sin hablar con tu pareja. Hijos pendientes de ti.

Solteros: nuevas oportunidades de diversión. Cambios. Oportunidades de luna de miel o descanso.

Mujer: realizas actividades deportivas. Un amor o conquista en tu vida una persona mayor pero interesante.

Hombre: deja las tristeza la melancolía la vida te trae nuevas oportunidades y todo pasa.

Consejo: Atiende a tu familia.