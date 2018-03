Tauro: controla las emociones

Palabra clave: fiesta.

Número de suerte: 446

Proyectos económicos en familia. Atiende tu salud. No aceptes más personas en tu negocio. Alguien te pide ayuda escúchalo (a). Triunfas alegrías. Logros. Todo se sana en tu salud y problemas personales. El amor se activa y llega rápido. Debes descansar un poco más.

Trabajo: viajes por trabajo. Una persona que te busca por empleo. Llega a tu sitio de trabajo una persona muy especial.

Salud: Alergias.

Amor: no finjas lo que no sientas. Actividades con niños que te dan satisfacción. Se te abren las puertas en lo espiritual.

Parejas: compras apuradas y pagos de colegio. Te sientes atractivo (a) en una reunión social.

Solteros: sales de viaje sin deseos de regresar. No haces nada deja la flojera. Cambio de look.

Mujer: molestia ya que no quieres que nadie se meta en tu vida laboral. Toma las vitaminas necesarias.

Hombre: sales de vacaciones con tus hijos. Te vas de viaje por familiar enfermo. Rivalidad cercana.

Consejo: controla las emociones.