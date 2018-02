Tauro: Controla tu mal humor

Palabra clave: capacidad.

Número de suerte: 947

Salidas de noche de cuidado. Si alguien te dice que no te vayas escucha. La suerte te acompaña en esta oportunidad. Alegrías y triunfos. Cambios en tu empleo. Viaje por negocios. La suerte está a tu favor aprovéchalo.

Trabajo: Cambios de cargo para mejor. Muchas ideas en tu mente. Jefe que te pide que no te vayas.

Salud: cansancio físico.

Amor: separaciones por intrigas. Recibes una información errada. No te dejes llevar por impulsos.

Parejas: Mudanza segura o ayudas a alguien en eso. Te enteras de alguien que tiene doble vida.

Solteros: Celebraciones y alegrías. Demuestras afecto a vecinos. Compras de zapatos.

Mujer: cuidado con los negocio con personas recién conocidas. Deja la ironía con alguien que te ayuda.

Hombre: reunión con un grupo por un trabajo pendiente. Te piden ayuda en una iglesia.

Consejo: Controla tu mal humor.