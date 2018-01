Tauro: Cree más en ti

Palabra clave: jefes

Número de suerte: 007

La suerte de tu lado. Atiende a tus difuntos. Participas en un nuevo proyecto o algo que quedo pendiente te del año pasado. Llamadas importantes que recibes. Cosas nuevas en este año. Contrólate No llores más.

Trabajo: cambios inesperados en tu sitio de trabajo prepárate para cambios fuertes.

Salud: tratamiento bucal necesario.

Amor: veras algo que te impresiona. Las rivalidades lo que trae es separaciones sin regresos.

Parejas: se inteligente no grites no peles utiliza la calma y logras más. Nuevas ayudas.

Solteros: indecisiones por viajes. Cuídate de persona de malas acciones para hacer negocio.

Mujer: Operación por estética que te haces. Sales de un sitio que no regresas.

Hombre: Arreglas documento no te tardes. Cuídate de beber cosas que te pone de mal carácter.

Consejo: Cree más en ti.