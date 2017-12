Tauro: Cuídate hay cansancio.

Palabra clave: oportunidades.

Número de suerte: 209

Buenas energías en comunicación logros y triunfos. Debes estar positivo en lo que estás buscando para que llegue. Encuentras algo que lo considerabas perdido. Encuentros. La pasión esta de tu lado. Viajes con disfrute.

Trabajo: vences y sales de un sitio con la frente en alto. Algo nuevo en tu vida en lo económico. Nuevos sueños.

Salud: dolor en la espalda.

Amor: por lo que has esperado mucho tiempo te llega. No pierdas el tiempo. No escuches rumores.

Parejas: reuniones con la familia para entregar una herencia o repartición de bienes. Paseos.

Solteros: cuidado con la confianza. Te invitan a ver una construcción de viviendas.

Mujer: no esperes por nadie has tus cosas tú. Cuida un poco más de tus hijos o nietos.

Hombre: decisiones apresuradas de cuidado. Compra de vehículos. Algo con carro que te entregan.