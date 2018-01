Tauro: deja de juzgar sin saber

Palabra clave: talento.

Número de suerte: 449

Harás un ritual para la prosperidad. Algo con granos y ritual que haces. Recibes apoyo de una persona blanca. Viajes de ida y vuelta. Sales molesta de una mudanza. Cambios en una ropa que no te gusta. Nuevas ideas.

Trabajo: estarás esperando algo nuevo ya que donde estas no es para ti. Mucho trabajo.

Salud: cansancio físico.

Amor: no permitas que elijan lo que tú puedas tener o querer. Tendencias a la contradicción.

Parejas: debes tener más seriedad con tu relación puedes perder lo que tienes.

Solteros: alergias en la cara que te molesta. No hagas gastos que no son necesarios.

Mujer: Querida amiga por situación económica y de alimentos en tu casa sales a trabajar en varios sitios.

Hombre: la suerte y la prosperidad están de tu lado nuevos negocios. Viajes por disfrute.

Consejo: deja de juzgar sin saber.