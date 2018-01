Tauro: escucha a los demás y después habla

Palabra clave: título.

Número de suerte: 632

Deja el pasado y comienza un nuevo ciclo. Cambios en tu entorno familiar y de tu vida. Viajes por negocio fuera del país. Tomate el tiempo que necesitas para reflexionar. Debes limpiar tu casa. Emociones y aventuras.

Trabajo: Llego el momento de iniciar una nueva vida y aclarar tus ideas en lo que busca en lo laboral.

Salud: pendiente con enfermedades que no ves.

Amor: exigirás respeto en tu vida privada. Se activa el amor. Hermanos que necesitan de ti.

Parejas: amigo que te ayuda sin ningún interés. Algo con una cuenta que no ter cuadra.

Solteros: la comunicación es lo más importante. Recibes buenas noticias y lo celebras.

Mujer: solucionas un problema judicial. Ponle más atención a los problemas familiares.

Hombre: cambias la idea de trabajo. Veras que no puedes con tanta carga. No puedes dormir.

Consejo: escucha a los demás y después habla.