Tauro: evita los desequilibrios

Palabra clave: limites.

Número de suerte: 169

Victoria. Nuevas convicciones. Cansancio. Dolores de espalda. No discutas deja que la otra persona pelee. Te piden ayuda para preparar una fiesta. Te vas sin decir nada de un lugar. Dejas algo en una oficina importante.

Trabajo: buenas nuevas después de una conversación. Algo con un transporte. Consigues empleo.

Salud: cansancio dolores en los pies.

Amor: Estarás en la búsqueda y vivirás momentos muy apasionados. Cuando conozcas a alguien analízalo bien.

Parejas: Tu pareja tendrá celos. Hecho curioso con un ruido. Llegas acuerdo con socio.

Solteros: Sentirás que tu pareja te rechaza muy delicado pero lo sientes. Situación negativa que se aclara.

Mujer: No permitas que otros te manipulen. Un hombre que te apoya en una reunión.

Hombre: Estarás en una reunión y te toca aceptar algo que no te gusta pero será favorable con el momento.

Consejo: evita los desequilibrios.