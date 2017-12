Tauro: ¿Qué información esperas hoy?

Hay un poco de ansiedad arremolinándose en el cosmos actual, Tauro, debido a un tránsito de Marte y Plutón. Los juegos de poder están en todas partes, pero esto podría ser bueno. Intenta no ser tu peor enemigo aquí. Tienes una tendencia a obsesionarse con … todo. Este no es un momento en el que preocuparse o preocuparse por algo que ni siquiera sabe que es cierto o no lo ayudará. Tienes la Luna en Capricornio hoy para ayudar a arrojar luz sobre los problemas que actualmente te eluden.