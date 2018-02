Tauro: la vida es una vívela no seas amargado (a)

Palabra clave: futuro.

Número de suerte: 705

Cuidado con chismes que no será de alguien conocido. Hombre alto y elegante que te busca en tu casa. La noche será de muchas sorpresas. Por una gran cola llegas tarde a una reunión. No duermas de más.

Trabajo: Una persona te quiere mal poner y no lo logra. Recibes un regalo aunque sea atrasado de compañero.

Salud: malestar respiratorio.

Amor: Buscas ayuda en hombre de poder muy espiritual para estabilizarte en lo económico. Llega el renacimiento.

Parejas: No hay más estancamiento. Hombre que llega con intensidad amorosa.

Solteros: Emprenderás nuevas metas. La comodidad la alegría lo fácil llega en la parte del amor.

Mujer: Alguien del pasado que te busca por deudas pendiente. Sientes algo especial por familiar mujer.

Hombre: Debes cerrar ciclo con el pasado. Llega el amor a tu puerta. Cambios definitivos.

Consejo: la vida es una vívela no seas amargado (a).