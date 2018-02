Tauro: leer salmo 20

Palabra clave: terminar.

Número de suerte: 669

No te sientas culpable por otros. No prestes nada personal. No confrontes a nadie por chisme. Cuídate más la salud. Controla tu mal humor. Llega un dinero no esperado nuevas ideas que aportas. Desconfías de todos.

Trabajo: te hablan de nuevas oficinas que debes atender. Algo con la web que te piden trabajar.

Salud: estable.

Amor: tú no eres perfecto. No maltrates a otros. Nuevas oportunidades con otra persona.

Parejas: Copas alegrías y celebraciones con familiares y amigos. Mudanza. Cambios.

Solteros: algo religioso que te llega. Posibilidades de nuevos contratos. Se expande la intelectualidad.

Mujer: mudanzas cambios. Inicias cursos para trabajos manuales ya que te favorece.

Hombre: viaje inesperado con la familia alegrías. Nueva tecnología en el entorno. Recibes ayuda de personas inesperadas.

Consejo: leer salmo 20