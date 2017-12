Tauro: Los planes bien hechos darán buen resultado.

Palabra clave: libertad

Número de suerte: 057

Debes organizarte ya que llegan cambios a tu vida. Sientes que el dinero no alcanza pero no sabes que hacer. Necesitas un cambio en tu casa. Limpieza y sacas lo que no usas. Un nuevo amor. Cuídate de traiciones.

Trabajo: Un nuevo empleo. Cuídate de compañeros con traiciones o con chismes habladores.

Salud: malestar en el cuello.

Amor: recibes un regalo con buenas energías. Viajes de ida y vuelta por negocio.

Parejas: Cierras ciclos e inicias otro pero de inmediato. Un cambio de vida. Un ritual de prosperidad que haces.

Solteros: ritual de sanación. Nuevas energías en tu entorno. Cambios positivos.

Mujer: cuidado con las traiciones. Firma de documentos. Compras en centro comercial con niños.

Hombre: cambios en tu familia. Viajes. Mudanzas. Nuevos negocios. Reunión ´por herencias.