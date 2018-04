Tauro: no critiques sin ver tu pasado

Palabra clave: ganar

Número de suerte: 668

No retrocedas eso no funciona ve bien las cosas. No hagas lo que no quieren que te hagan. Es el momento de realizar cambios en lo económico. No entiende a la familia por lo que pasan. Familiar que no te atiende llamada y te decepciona. Fiestas que disfruta. Se unen dos familias para trabajar.

Trabajo: cambio de ramo en tu empresa. Amigo de la economía que cambio de local o rumbo.

Salud: revisar las rodillas.

Amor: respeta el espacio de la ´persona que está a tu lado. Cambio de look que te favorece.

Parejas: No dejes las cosas para después hazlo ya. No involucres una cosa con otra. Una persona del pasado que llega a tu vida.

Solteros: El amor de tu vida llega. Nuevas oportunidades. Mujer adulta o embarazada que llega a tu vida.

Mujer: Cuidado recibes una noticia que no te gusta. Éxitos y logros. Ganancias inesperadas.

Hombre: La rueda de la fortuna está contigo. Te sientes decepcionado de una persona muy querida.

Consejo: no critiques sin ver tu pasado.