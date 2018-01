Tauro: No juzgues sin saber

Palabra clave: escuchar.

Número de suerte: 461

Reunión familiar con alegrías. Hay triunfos y buenos negocios por lo que celebras. El mundo en tus manos. Nuevas ideas e ilusiones que se hacen realidad. Nuevas ganancias. Competencias por lo quieres.

Trabajo: Invitación de compañeros a celebrar. Inicias un negocio. Compra de un local Decides aceptar un trabajo.

Amor: se activa el amor. Firmas fijas fechas. Alegrías. Cambio por fecha en viajes. El que te ama se va.

Parejas: Debes conversar más con tu pareja. Compras o alquiler de una vivienda.

Solteros: las ilusiones no son realidades. Luchas pero hay acuerdos. Amigos que llegan a tu casa.

Mujer: superas obstáculos o contratiempos. Cambio de ´posición en una oficina por molestia.

Hombre: paseos a sitio de mucha luz y disfrutas lo que comes. Buscas una dirección.

Consejo: No juzgues sin saber.