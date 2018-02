Tauro: no olvides que a ti te ayudaron da la mano

Palabra clave: inicios.

Número de suerte: 724

Inicias una nueva relación de alguien que acabas de conocer. Te vas de una fiesta donde hay muchas personas conocidas. No manejes cuando salgas de una reunión. Has decretos positivos. Evita discusiones. Hecho con pintura.

Trabajo: Negocio donde recibes apoyo de una mujer conocida. Nuevos momentos donde te sientes que triunfa.

Salud: exámenes de laboratorio pendiente.

Amor: días de romanticismo. Enamoramientos donde te sentías alejado. Felicidad alegrías.

Parejas: daño de un aparato eléctrico. Pasaras un día de placer con la persona amada.

Solteros: logro de ambiciones. Entrevista en instituto privado de gran prestigio con logros.

Mujer: te ofrecen una solución a un problema. Romanticismo. Cambio de dirección.

Hombre: serás muy inteligente dejando el pasado y buscando una nueva vida. Viaje de ida y vuelta.

Consejo: no olvides que a ti te ayudaron da la mano.