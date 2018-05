TAURO: no te enganches con problemas de otros.

Palabra clave: celebración.

Número de suerte: 345

Fechas importantes en tu vida. Mujeres que te buscan. Algo con cámaras. Cuidado con quien hablas algo importante. No digas lo que haces. Compra o cambio de almohadas ya que por problemas alergias no puedes seguir con lo que tienes. Nuevos caminos y cambios positivos. No discutas en la casa. Hazte una limpieza espiritual. Nuevas peticiones. Cambios.

Trabajo: un amigo que te da nuevas oportunidades. Algo con una oración en grupo de tu trabajo.

Salud: nervios.

Amor: no tomes decisiones apresuradas ten calma las cosas cambian. Te preparas por un viaje con el amor de tu vida.

Parejas: algo con una mascota. Viajes a tierras calientes. Te preocupa el dinero que no alcanza.

Solteros: nuevas relaciones. Busca ese amor que está a tu lado. No cometas los mismos errores.

Mujer: sientes que tu pareja no te atiende. No discutas busca la manera de decir las cosas.

Hombre: cuidado cambios en tu cuerpo. Dinero que te cancelan. Vas a sitio de diversión con suegro o amigo.

Consejo: no te enganches con problemas de otros.