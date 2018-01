Tauro: no vivas de ilusiones

Palabra clave: palabras.

Número de suerte: 270

Momentos de crisis que debes controlar a varios. Desequilibrios emocionales sientes que te libras de un peso. Hay momentos de reflexión.

Se afianza una relación de amistad. Logras nuevos negocios.

Trabajo: una nueva relación laboral. Te cancelan un pago pendiente. Mujer amorosa que te busca.

Salud: cansancio.

Amor: tienes las herramientas para que logres alcanzar el amor de alguien que te gusta.

Parejas: Todo tiene un final nada dura para siempre sigue tu vida. No te quedes mucho tiempo en un lugar.

Solteros: Arreglos o aclaras una situación con un familiar que te tiene triste. Se parte algo de vidrio muy querido.

Mujer: la carga familiar para ti es fuerte. Debes hablar con la familia para que den ayuda.

Hombre: reuniones con hermanos por decisiones de un negocio. No te quejes tanto.

Consejo: no vivas de ilusiones.