TAURO

Palabra clave: generosidad.

Número de suerte: 927

Nuevas oportunidades. Todo lo que inicias en este día estará activo por

mucho tiempo. Estas en la búsqueda de nuevos objetivos que logras.

Negligencias de una persona que causa atrasos. Algo con un censo o lista

que debes entregar y no la tienes soluciona.

Trabajo: jefe que te orienta. Cuidado con contratos o cosas ve bien lo que

firmas. Evita sarcasmo con compañeros.

Salud: dieta y deporte.

Amor: te visitan para darte un regalo. Nuevos inicios en tu relación. Algo en

periódico que te alegra.

Parejas: nuevos planes. Vences una situación. Alguien te dice cuanto te

quieren o vales para ellos.

Solteros: inversiones en propiedades. Iras a un sitio. Buenas noticias en lo

laboral. Cambios y de sueldo o entrada de dinero.

Mujer: Nuevas oportunidades. Necesitas cambiar tu dirección de vida.

Debes ahorrar no gastes de más.

Hombre: nuevas experiencias. Asistes a un curso importante. Cuida a tu

familia. El mundo en tus manos.

Consejo: no dejes nada sin resolver.

