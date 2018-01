Tauro: Pídeles a los Ángeles tu prosperidad.

Palabra clave: afecto

Número de suerte: 588

No olvides a ninguna personas. Compra de materiales. Cuidado con lo que te piden sin compromiso. Éxitos. Logros. Cambios en tu vida. Reunión donde te ofrecen un negocio. Asegura tu futuro.

Trabajo: nuevas profesiones. Dejas energías negativas. Un regalo que te dan.

Salud: Estrés. Tristeza.

Amor: Te sientes muy solo en tu situación de salud que vives en este momento.

Parejas: pendiente con documentos que debes tener al día. Te vas a un lugar que no te gusta.

Solteros: estarás preocupado por un amigo o hermano que no llega a un sitio. Embarazo no esperado.

Mujer: Tranquilidad emocional. Paz y armonía en tu entorno. Te dan un ritual para la prosperidad.

Hombre: Recibes un regalo especial. Continúas trabajando con las mismas personas que están contigo.

Consejo: Pídeles a los Ángeles tu prosperidad.