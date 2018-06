“The Last of Us Part II” y “Spider-Man”, los ases de PlayStation 4 en la E3

REDACCIÓN.- Sony cerró hoy en Los Ángeles las conferencias previas de la feria E3 de videojuegos con la presentación de las novedades para su consola PlayStation 4, entre las que destacaron el impresionante adelanto de “The Last of Us Part II” y la acción y el humor de “Marvel’s Spider-Man”.

A tan solo un día de que se abran las puertas del Centro de Convenciones de Los Ángeles para la E3, el evento más importante del mundo de la industria de los videojuegos, Sony mostró las próximas atracciones de su catálogo para PlayStation 4 en una conferencia con un formato sorprendente y muy poco usual que se desarrolló en las instalaciones de LA Center Studios.

Una alargada nave decorada como una especie de capilla en penumbra, con un altar en uno de sus extremos, recibió a los centenares de invitados a este acto de Sony, quienes de pie y todavía con expresión de asombro presenciaron la actuación con el banjo del compositor argentino Gustavo Santaolalla.

El enigma se resolvió al ver a continuación un largo clip de “The Last of Us Part II”, que precisamente sucedía en un recinto idéntico al que acogió hoy al público.

Secuela de “The Last of Us” (2013), cuya banda sonora corrió entonces a cargo de Santaolalla, este nuevo videojuego mostró hoy sus credenciales para convertirse en toda una sensación con una primera escena muy lograda y emotiva gracias al beso entre la protagonista Ellie y otra joven.

Pero la tranquilidad duró poco, ya que poco después los fans de PlayStation pudieron ver a Ellie enfrentándose a enemigos de todo tipo en unas escenas de combate que destacaron por su realismo e intensidad.

“Gracias por tomaros el tiempo hoy para venir a la iglesia”, señaló de manera irónica el presidente de Sony, Shawn Layden, en la única intervención de una noche en la que fueron enlazándose casi sin descanso vídeos de futuros juegos.

“En nuestros estudios vemos los videojuegos como una vocación, como una llamada. Son lo que hacemos y lo que tenemos que hacer. Nuestros equipos de creativos y diseñadores tienen historias que contar, cosas que os quieren mostrar y lugares a los que os gustaría llevaros”, añadió.

Tras “The Last of Us Part II” con su escenario personalizado, el público fue conducido a una carpa más convencional, con asientos y una gran pantalla, para el resto de la presentación, que tuvo uno de sus puntos más destacados con una nueva pizca del videojuego de “Marvel’s Spider-Man” que saldrá a la venta el próximo 7 de septiembre.

Con una acción trepidante y el humor socarrón del hombre-araña, este adelanto mostró a Spider-Man haciendo frente a la fuga masiva de una cárcel en la que estaban encerrados temibles rivales suyos como Vulture o Scorpio.

Pero Sony se reservó algunos secretos ya que, cuando Spider-Man parecía rodeado por sus enemigos y derrotado, alguien apareció fuera de cámara para dar un rayo de esperanza al superhéroe arácnido.

Otro momento notable de la velada fue el clip de “Ghost of Tsushima”, una historia de samuráis con ciertos toques de wéstern que sobresalió por la definición y estética de sus peleas y sus paisajes.

Y el apocalipsis zombi llegó de la mano del “remake” de “Resident Evil 2”, un nuevo aliciente para los fans de esta saga de terror que estará disponible próximo el 25 de enero.

El momento más misterioso e inquietante de la presentación correspondió a “Death Stranding”, un ambicioso y oscuro proyecto de ciencia-ficción de Hideo Kojima, responsable de juegos como “Metal Gear”, del que se conocen muy pocos detalles de su trama y que cuenta en su reparto con los actores Norman Reedus, Léa Seydoux, Mads Mikkelsen y Lindsay Wagner.

La conferencia de Sony, que incluyó otros juegos como “Kingdom Hearts 3”, “Nioh 2” o “Control”, clausuró varios días de eventos previos en Los Ángeles de compañías como Microsoft, Electronic Arts, Ubisoft o Bethesda que han servido de aperitivo para la E3, que se inaugurará mañana y que permanecerá abierta hasta el jueves.