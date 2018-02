Tiago Splitter anuncia su retirada del baloncesto activo

REDACCIÓN DEPORTES.- El pívot brasileño Tiago Splitter anunció hoy de manera oficial su retirada del baloncesto activo de la NBA después de no poder superar la lesión de la cadera derecha que sufrió en el 2016 cuando jugaba con los Hawks de Atlanta.

Splitter, de 33 años, que en el 2014 ganó el título de la NBA con los Spurs de San Antonio, realizó el anuncio a través de su cuenta de Twitter al reconocer que era “el momento de decir adiós” tras siete años como profesional.

Splitter también dijo sentirse “honrado” de haber sido jugador de baloncesto “lo mejor del mundo”, y como cualquier atleta el momento más difícil es cuando hay que retirarse de los campos de juego.

“Tengo que decir adiós con el corazón roto, pero tranquilo de haber cumplido mi labor”, destacó Splitter.

Splitter jugó su mejor baloncesto con los Spurs, pero dejó San Antonio en el 2015 al ser traspasado a los Hawks, donde se lesionó y desde entonces, aunque pasó por el quirófano en febrero del 2016 nunca pudo recuperarse de la lesión de la cadera derecha.

El internacional brasileño sólo pudo disputar 44 partidos en dos años con los Hawks y el último que disputó fue en abril del 2017.

“Es una decisión que he valorado durante los últimos meses. No es algo que deseaba, pero la lesión en la cadera me ha generado muchos más problemas de los que pensábamos. He hablado con mi familia, mi esposa, las personas profesionales y era el momento de acabar”, explicó Splitter en una entrevista que ofreció a la cadena de televisión brasileña Sport TV.

Splitter explicó que la operación de la cadera resultó bien y fue el primer jugador en la NBA que jugó con una prótesis de metal, pero le comenzó a afectar en la izquierda y para seguir compitiendo sin problemas necesitaba operarse también de la izquierda, lo que le hubiese obligado a estar de baja más de un año.

“Entonces fue cuando pensé que no era posible volver a competir a mi edad con los jugadores que estaban en plenitud de forma física”, señaló Splitter, que fue seleccionado con el número 28 por los Spurs, en el sorteo universitario del 2017, pero no llegó a la NBA hasta el 2010 y en las cinco temporadas con el equipo de San Antonio logró promedios de 8,3 puntos y 5.3 rebotes.

Tras pasar dos temporadas con los Hawks, el pasado febrero fue traspasado a los Sixers de Filadelfia por el ala-pívot turco Ersan Ilyasova.

Antes de llegar a la NBA, Splitter jugó con varios equipos en la liga profesional de España desde el 2000 hasta el 2010, como fueron el Bilbao Basket y el Saski Baskonia.

A pesar de retirarse, Splitter considera que no va a estar alejado de la NBA por mucho tiempo. En la misma entrevista, el exjugador brasileño admitió que ha hablado con su exentrenador Gregg Popovich sobre la posibilidad de ocupar algún cargo dentro de la organización de los Spurs.

“San Antonio es un lugar en el que me siento como en mi casa y donde conozco a todos”, comentó Splitter. “Cada vez que hago una visita, todos me abren las puertas de su casa. Eso no significa que pueda tener siempre garantizada una posición, pero estoy ilusionado de poder trabajar en un futuro con los Spurs”.

Splitter se convirtió en el primer jugador brasileño que ganó un titulo de campeón de la NBA antes de que luego lo lograse también su compatriota el pívot Anderson Varejao con los Warriors de Golden State.